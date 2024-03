Serie B, il Venezia ospita il Bari: l'analisi del match

Capitolo Serie B , il Venezia dopo aver perso per 2-1 sul campo del Como si appresta a ricevere un Bari reduce dal pareggio interno contro lo Spezia (1-1). La squadra allenata da Paolo Vanoli al “ Pierluigi Penzo ” ha conquistato la bellezza di 30 punti su 42, il Venezia con 30 reti all’attivo e 19 al passivo ha fatto registrare 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Padroni di casa favoriti

I “Lagunari” hanno tutte le carte in regola per disputare una buona gara contro un Bari che lontano dai lidi amici ha centrato solamente per due volte il successo. Il segno 1 al triplice fischio dell’arbitro è offerto a circa 1.80 mentre la doppia chance X2 raddoppia una qualsiasi puntata.

Numeri alla mano si nota subito che il Venezia nelle precedenti 6 giornate di campionato ha fatto registrare sempre il Multigol 2-4 al novantesimo. La possibilità che il confronto in programma al “Pierluigi Penzo” finisca nuovamente con un numero di reti compreso tra 2 e 4 paga mediamente 1.52. La “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4 è proposta invece a 1.80.