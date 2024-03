Pronostici Serie A, quote e statistiche di Fiorentina-Roma

Archiviati gli impegni di coppa si torna a focalizzare l’attenzione sul campionato di Serie A . All’ Artemio Franchi va in scena il confronto tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Roma di Daniele De Rossi . Le due squadre al momento sono distanti soltanto cinque punti in classifica, la “ Viola ” con 12 vittorie (8 di queste arrivate in casa), 6 pareggi e 9 sconfitte ne vanta 42 mentre l’undici giallorosso al momento ha fatto registrare 14 successi, 5 pareggi e 8 ko.

La Roma con l’avvento di De Rossi in panchina ha perso soltanto contro l’Inter mentre nelle restanti 6 gare ha sempre conquistato l’intera posta in palio. Dybala e compagni nelle precedente sfida di campionato sono riusciti a battere il Monza in trasferta per 4-1.

Occhio ai ritardi

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto mediamente a 2.55 mentre il “2” è in lavagna a 2.77. Occhio ai rispettivi “ritardi”, con la Fiorentina in campo il segno 2 in campionato non esce da 6 match consecutivi mentre la Roma negli ultimi 8 incontri non ha mai regalato il segno X al 90’. Al “Franchi” il Goal può starci e paga 1.72 su Cplay, 1.65 su Snai e 1.67 su Goldbet. La “combo” che lega la doppia chance X2 all’Over 1,5 moltiplica una qualsiasi puntata per 2.05.