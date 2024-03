Pronostico Barcellona-Napoli, ecco chi è favorito secondo i bookmaker

All'andata l'hanno decisa i bomber, Lewandowski e Osimhen. Si riparte da loro, firme illustri dell'1-1 del Maradona. Un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione anche se chiaramente il fattore campo ora è per gli spagnoli, che nella fase a gironi hanno vinto le tre partite casalinghe giocate contro Porto, Shakhtar e Anversa facendo sempre registrare l'Over 2,5.

Napoli a caccia del gol: ecco cosa giocare

Il Barcellona non ha subìto gol nelle ultime tre giornate di Liga ma i flop stagionali non sono mancati. Nel suo stadio la squadra di Xavi ha concesso tre reti al modesto Granada e, a fine gennaio, è caduta per 5-3 contro il Villarreal.

Il Napoli nelle ultime otto partite ha sempre subìto un gol esatto: non uno di più, né uno di meno. Questo Barcellona davanti fa meno paura rispetto al passato ma con Lewandowski e il baby fenomeno Lamine Yamal (gol capolavoro contro il Maiorca) il livello di guardia dovrà essere al top.

I bookmaker hanno le idee chiare su chi vincerà il match: il segno 1 paga 1.90, la metà rispetto al 2 del Napoli. Partita da Goal seconso gli operatori: quota 1.65 per Cplay e Better, 1.60 invece per Snai. Una versione più "limitata" di questo esito è "Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2" al doppio della posta.