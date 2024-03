Pronostico Atletico Madrid-Inter, Inzaghi nel fortino di Simeone

Nella bolgia del Metropolitano l'Inter di Inzaghi cerca il pass per i quarti di Champions. I nerazzurri hanno vinto 1-0 all'andata, una delle 13 vittorie di fila di questo 2024 da urlo per Lautaro e compagni. Ma c'è da giocare una partita di ritorno che si preannuncia dura e logorante, contro una squadra che in casa ha perso solo una volta in questa stagione: in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao.

Ecco chi è favorito secondo i bookie

Partita che vale molto per i Colchoneros, eliminati dalla Copa del Rey e lontani dalla vetta della classifica in Liga. Senza dimenticare che l'ultima recita in campionato è stata un fiasco: 0-2 contro un Cadice che non vinceva da un'eternità. Ma in casa l'Atletico si trasforma, tanto è vero che ha battuto Feyenoord, Celtic e Lazio nella fase a gironi. Questa Inter però al momento è più squadra e gioca a memoria: non a caso i bookie la vedono favorita per la vittoria di questo match di ritorno.

Difficile però sbilanciarsi su un esito relativo all'1X2 finale in partite del genere. La sensazione è che, a prescindere da chi vincerà, possano scapparci due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 si gioca a 1.96 su Cplay, a 1.95 su Eurobet e a 1.93 su Sisal.