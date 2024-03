Pronostico Dortmund-Psv, primo tempo di marca tedesca? Le statistiche dicono...

Al Signal Iduna Park di Dortmund Borussia e Psv ripartono dall’1-1 del Philips Stadion. Per gli olandesi, dominatori dell’ Eredivisie , si è trattato del quarto pareggio in 7 euro-partite.

Dortmund in gol nel primo tempo? Ecco la migliore quota

Entrambe hanno perso un solo incontro in questa edizione di Champions, da segnalare che i tedeschi sono andati in svantaggio in una sola occasione: nel match inaugurale perso 0-2 contro il Psg.

Sponda Psv va messo in evidenza come gli olandesi abbiano segnato nella ripresa ben 8 dei 9 gol totali. Dunque, le partenze non sono state esattamente brillanti. Il Dortmund, spinto dal caldissimo pubblico di casa, potrebbe andare a segno nella prima frazione.

Un’opzione offerta a 1.74 dal bookmaker Cplay, a 1.72 invece da Eurobet e a 1.70 da Snai. Il più generico Multigol 1-2 primo tempo invece moltiplica la posta per 1.57.