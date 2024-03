Premier League, quote e pronostico di Bournemouth-Luton

Gli "Hatters" in questa stagione sono riusciti a conquistare solamente 10 punti in trasferta (2 vittorie, 4 pareggi e 7 ko) ma nelle precedenti 5 gare esterne hanno perso soltanto sul campo del Liverpool (4-1).

Diverse reti in vista al Vitality Stadium

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Bournemouth, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.55 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per circa 2.35. Il Luton nelle ultime 8 trasferte ufficiali disputate ha regalato per ben 6 volte l'Over 2,5, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.44, su Planetwin a 1.43 e su Snai a 1.42.