Europa League, pronostico Atalanta-Sporting: l'analisi del match

Ritorno degli ottavi di finale di Europa League , al " Gewiss Stadium " il confronto tra l' Atalanta e lo Sporting Lisbona riparte dall'1-1 maturato al termine dei 90 minuti andati a scena allo stadio " José Alvalade ". La compagine allenata da Gasperini a Bergamo ha le carte in regola per centrare la qualificazione al turno successivo, Lookman e compagni in casa prima di perdere per 2-1 con il Bologna avevano fatto registrare la bellezza di 9 vittorie consecutive.

Per la "Dea" lo Sporting non sarà di certo un avversario semplice da domare: una sola sconfitta nelle ultime 10 trasferte disputate e ben 14 reti realizzate nelle precedenti 5.

Una "combo" al "Gewiss Stadium"

Le quote sorridono all'undici bergamasco, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro raddoppia una qualsiasi puntata mentre il "2" è in lavagna a circa 3.40. Per i bookie possibile che anche il match di ritorno possa terminare con almeno una rete per parte, il Goal è proposto su Cplay a 1.60 mentre su Snai e Better paga rispettivamente 1.55 e 1.57. Per chi non vuole correre troppi rischi c'è la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5 è offerta a 1.58.