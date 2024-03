Pronostico Fiorentina-Maccabi Haifa, quote ok per la Viola

Fiorentina pronta a concludere l'opera dopo il 4-3 ottenuto a Budapest . Alla Viola di Vincenzo Italiano basterà non perdere al " Franchi " contro il Maccabi Haifa per accedere al turno successivo di Conference League . I toscani nelle precedenti 10 partite disputate davanti al proprio pubblico hanno perso solamente contro l 'Inter di Simone Inzaghi mentre nelle restanti 9 gare interne hanno fatto registrare 5 vittorie e 4 pareggi.

Fiducia ai toscani

Il Maccabi Haifa in questa stagione ha perso solamente una trasferta europea, al "3-0" subito sul campo del Rennes hanno fatto seguito lo "0-0" contro il Villarreal, il "2-1" ottenuto in Grecia con il Panathinaikos e l'1-1 nella tana del Gent.

Per le quote sembra scontato il segno 1, la vittoria della "Viola" paga mediamente 1.35 mentre la doppia chance X2 triplica una qualsiasi puntata. Fiorentina subito a segno? L'Over 0,5 Casa primo tempo è proposto su Cplay a 1.45, su Snai a 1.40 e su Goldbet a 1.43. Almeno due reti dei toscani nella prima frazione di gara si giocano a 3.05.