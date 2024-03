La tripla del giovedì col Milan protagonista: vediamo le proposte dei bookie

Tornano in campo Europa League e Conference dopo la due giorni dedicata alla Champions League . In campo le tre italiane , con la Roma ospite del Brighton dopo il 4 a 0 dell’Olimpico, la Fiorentina dopo il 4 a 3 in trasferta contro il Maccabi Haifa e il Milan che – dopo il 4 a 2 di San Siro – dovrà registrare la difesa in vista del ritorno in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga .

Protagonista della tripla di giornata, la squadra di Pioli ha sofferto più del dovuto in campionato nell’ultimo turno vinto contro l’Empoli, ma l’1 a 0 è bastato per superare la Juventus che è stata fermata in casa 2 a 2 dall’Atalanta. Pioli ritrova Leao, ma dovrà registrare la fase difensiva che all’andata ha fatto cilecca in qualche occasione di troppo e deve ringraziare soltanto che il tasso tecnico dei cechi non sia eccessivamente elevato perché di occasioni ne hanno avute parecchie.

In campo anche il Fenerbahce che – dopo il 3 a 0 dell’andata in Belgio – dovrà chiudere la pratica a Istanbul davanti al proprio pubblico, dove hanno perso una sola volta in 20 partite in questa stagione. Il match più incerto è quello dell’Olympic Stadium di Londra dove il West Ham ospita il Friburgo dopo che i tedeschi hanno vinto l’andata 1 a 0. Gli inglesi hanno perso solo 3 volte in casa quest’anno mentre i tedeschi fuori casa hanno faticato e non poco: partita aperta ma inglesi favoriti.

Le quote dei bookmaker per la speciale tripla

Le quote della tripla con il 2 del Milan e i due “1” del West Ham e del Fenerbahce, vedono Sisal offrirla a 6,84 mentre Bet365 la propone a 6,97. Interessante la proposta di Cplay che – oltre ad una quota base di 6,96 – offre una maggiorazione ulteriore del 20%!