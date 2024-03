Pronostici Serie A, quote e statistiche di Empoli-Bologna

Al " Castellani " di Empoli riparte la corsa del Bologna verso una possibile qualificazione alla prossima Champions League . La squadra allenata da Thiago Motta prima di perdere per 1-0 contro l'inarrestabile Inter aveva fatto registrare 6 vittorie nelle precedenti 6 giornate di Serie A .

L'Empoli proverà a rialzare la testa dopo il doppio 1-0 subito prima in casa contro il Cagliari e poi al "Meazza" contro il Milan. I toscani hanno bisogno di far punti per allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione, il Frosinone terz'ultimo si trova solamente a un punto di distanza.

Non c'è tre... senza quattro?

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del Bologna. Il segno 2 al novantesimo è proposto a circa 2.05 mentre l'1 è in lavagna a 3.40. I felsinei nelle precedenti 3 gare esterne di campionato hanno sempre segnato esattamente due reti, l'Over 1,5 Ospite al triplice fischio dell'arbitro è offerto su Cplay e Snai a 2.20 mentre su Goldbet paga 2.15.