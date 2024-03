Pronostico Palermo-Venezia, occhio al risultato "mai visto"

Il weekend di Serie B scatta alla grande con una nobile sfida: Palermo-Venezia. I rosanero, reduci dalla vittoria in casa del Lecco, non hanno abbandonato il sogno promozione diretta ma devono battere il Venezia, terzo alle spalle della Cremonese.

Attacchi super: match da Goal?

Solo il Parma ha segnato più di loro finora in campionato. Le premesse per un match divertente dunque ci sono tutte se si pensa che il Palermo viene da sette Over 2,5 consecutivi in casa, con il Venezia che in trasferta ne ha infilati sei. Non solo, i siciliani nelle ultime sei esibizioni al Barbera sono sempre andati a segno da due a quattro volte.

I bookie si aspettano un match da Goal (1.55) e Over 2,5 (1.70). Occhio al "ritardo". Nel ruolino di marcia interno del Palermo e in quello esterno del Venezia manca il risultato esatto 1-1. Un'opzione che il bookmaner Cplay banca a 6.85, a fronte del 6.50 previsto da Sisal e del 5.40 offerto da StarCasinò Bet.