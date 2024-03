Real Sociedad-Cadice, pronostico 1X2 finale e risultato esatto

Europa vs salvezza, ecco per cosa contano i tre punti in palio nell'anticipo della 29ª giornata di Liga. La Real Sociedad sesta in classifica ospita il Cadice, quart'ultimo a meno 2 dal Celta.

I baschi hanno vinto in trasferta la scorsa settimana per 3-2 contro il Granada e adesso, contro il Cadice, sembrerebbe tutto in discesa. Peccato che l'ultima vittoria casalinga della Real risalga al 26 novembre mentre il Cadice il suo digiuno (che in Liga durava addirittura da settembre!) l'ha interrotto battendo 2-0 l'Atletico Madrid.

Statistiche e pronostico

Dalle statistiche da trasferta del Cadice emerge un dato inequivocabile: 12 Under 2,5 in 14 partite. Con la Real Sociedad in campo, invece, non si è ancora visto il risultato esatto 2-0. Un "ritardo" decisamente insolito visto che si tratta di uno score abbastanza standard.

Per i bookmaker la Real Sociedad tornerà a far gioire il suo pubblico: il segno 1 si gioca a 1.47 su Cplay, a 1.45 su Snai e a 1.43 su Better e GoldBet. Per alzare un po' la quota si può provare la combo 1+Multigol 2-5 (a 1.97) oppure l'esito Multigol Casa 2-4 (a 1.77).