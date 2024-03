Milan-Roma nei quarti di Europa League, ecco chi passa il turno per i bookie

Il sorteggio dei quarti di Europa League è stato poco clemente con le tre squadre italiane rimaste in corsa. Il derby italiano Milan-Roma fa sì che una di loro dovrà salutare la competizione, poi c'è l'Atalanta che dovrà vedersela con la grande favorita: il Liverpool. Vediamo chi ha più chances di passare il turno tra rossoneri e giallorossi in base alle quote disponibili nella scommessa sul "Passaggio turno".

Testa a testa Milan-Roma, chi vince per le quote

Con De Rossi la Roma ha cambiato marcia ma, secondo i principali operatori di scommesse, parte sfavorita nel doppio confronto con i rossoneri (vittoriosi 3-1 al Meazza in campionato). L'ipotesi che sia il Milan ad approdare alle semifinali paga 1.70 su Snai, che banca invece a 2.10 il passaggio del turno della Roma.

Valutazioni abbastanza in linea con quelle di Cplay, che offre a 1.75 la qualificazione rossonera e a 2 quella capitolina. Sempre a 1.75 si gioca, su Sisal, il segno 1 rossonero nel testa a testa con la Roma, che insegue a 2.10.

Le quote degli altri testa a testa

Durissima per l'Atalanta contro il Liverpool, super appoggiato dai bookmaker in questo doppio confronto. La qualificazione degli inglesi è offerta mediamente a 1.25 mentre la Dea che elimina i Reds è un'opzione da 4 volte la posta. Il West Ham si troverà di fronte il Bayer Leverkusen dell'ex romanista Schick e qui sono i tedeschi a partite in pole position: quota 1.38. Puntando sugli inglesi in semifinale, invece, si può triplicare la posta.

Grande equilibrio infinite nella sfida Benfica-Marsiglia. I bookie non si sbilanciano e propongono a 1.90 il passaggio del turno di ciascuna delle due squadre.