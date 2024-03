Serie A, pronostico Monza-Cagliari: l'analisi del match

Il programma della 29ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Monza e il Cagliari . La scorsa settimana la squadra allenata da Raffaele Palladino è riuscita a vincere per 3-2 sul campo del Genoa mentre l'undici di Claudio Ranieri è reduce dal 4-2 ottenuto in casa contro la Salernitana .

Se i brianzoli con 39 punti conquistati navigano in acque più che sicure non si può dire di certo lo stesso della compagine rossoblù. Il Cagliari è posizionato nella parte bassa della classifica con 26 punti ed in trasferta vanta soltanto 1 vittoria, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Quote ok per i brianzoli

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dei padroni di casa. Il segno 1 è in lavagna a 2.05 mentre il "2" è proposto mediamente a 3.50. Da notare che l'undici sardo fuori casa ha regalato per ben 13 volte su 14 il Multigol Ospite 0-1. La "combo" che lega tale esito al Multigol Casa 1-3 regala un moltiplicatore pari a 1.75. L'accoppiata 1X+Multigol 1-4 è offerta su Cplay a 1.50, su Snai a 1.48 e su Eurobet a 1.57.