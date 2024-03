Serie A, pronostico Roma-Sassuolo: quote e statistiche del match

La Roma di Daniele De Rossi dopo aver eliminato il Brighton in Europa League torna a giocare in campionato . Il club giallorosso nel turno precedente ha agguantato un importante pareggio a Firenze , un 2-2 che ha permesso all' undici capitolino di mantenere un'imbattibilità che va avanti ormai da 4 giornate consecutive.

Allo stadio Olimpico giunge un Sassuolo che ha sempre perso nelle ultime 5 trasferte del torneo. I neroverdi lontano dal "Mapei Stadium" vantano soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e ben 10 sconfitte, 14 incontri in cui Pinamonti e compagni hanno incassato la bellezza di 30 reti.

Show all'Olimpico di Roma

Le quote di questo match pendono tutte dalla parte dei giallorossi. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna a circa 1.38 mentre la doppia chance X2 triplica una qualsiasi puntata. Non si può escludere l'Over 2,5, un esito di scommessa che ha sempre risposto "presente" nelle precedenti 9 gare di campionato disputate dalla Roma. La possibilità che Roma-Sassuolo termini con almeno tre reti al novantesimo è offerta su Cplay a 1.55, su Snai a 1.65 e su Goldbet a 1.67.