Pronostico Juventus-Genoa: le quote sorridono ai bianconeri

Una Juventus scivolata a -17 dal primo posto si appresta a ricevere un Genoa posizionato nella parte centrale della classifica con 33 punti. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha bisogno di una vittoria per non rischiare di cominciare a mettere a rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

La "Vecchia Signora" all'Allianz Stadium ha perso soltanto contro l'Udinese (1-0) mentre nelle restanti 13 gare interne ha fatto registrare la bellezza di 9 successi e 4 pareggi.

Il Genoa di Alberto Gilardino in trasferta viaggia a una media di 0,85 gol segnati a partita, un numero di reti che ha permesso all'undici rossoblù di totalizzare soltanto 13 punti su 42.

Bianconeri favoriti

La Juventus in questa stagione ha incassato solamente 10 gol in casa e 6 di questi sono arrivati nelle precedenti 4 gare disputate davanti al proprio pubblico. I bianconeri contro il Genoa potrebbero tornare a chiudere la propria porta a chiave, la "combo" 1+No Goal moltiplica la posta per 2.15. Il semplice segno 1 è offerto su Cplay a 1.53, su Snai a 1.50 e su Eurobet a 1.52.