Pronostici Serie A, quote e statistiche di Inter-Napoli

Nella cornice dello stadio "Meazza" di Milano va in scena il confronto tra l'Inter e il Napoli. La classifica della Serie A al momento vede l'undici di Simone Inzaghi ben saldo al primo posto con 75 punti. I nerazzurri, reduci in campionato da 22 risultati utili consecutivi (19 vittorie e 3 pareggi), davanti al proprio pubblico sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio in 12 occasioni su 14.