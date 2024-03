Girone C di Serie C, il pronostico di Potenza-Picerno

La 32ª giornata del girone C di Serie C va in archivio con il derby lucano : Potenza-Picerno . La squadra allenata da Marchionni cerca la rivincita dopo aver perso per 3-1 la sfida del girone d'andata (l'allora allenatore del Potenza era Franco Lerda).

Derby equilibrato? Cosa dicono le quote

Stagione complicata per il Potenza (9 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte), che nelle ultime dieci giornate ha vinto solo una volta: 1-0 contro il Giugliano. Volpe e compagni hanno alle spalle cinque Under 2,5 di fila, esito che il Picerno ha fatto registrare 9 volte su 15 in trasferta.

Dal canto suo il Picerno, con la manita rifilata al Monterosi, è tornato al successo dopo un digiuno di cinque turni (tre pareggi e due sconfitte). La squadra di mister Longo in trasferta ha subìto 16 dei 25 gol totali e, sempre lontano da casa, non ha mai incassato più di due reti in un singolo incontro. Dal canto suo il Potenza, davanti al pubblico amico, ha segnato più di due gol solo contro il Sorrento (3-0).

Nel derby lucano la parola d'ordine è equilibrio. Il segno X al 90' è da prendere in considerazione: quota 2.90 su Cplay, 2.85 su StarCasinò Bet e 2.70 su William Hill.