Pronostico San Lorenzo-Godoy Cruz, l'analisi del match

Una sconfitta all'esordio poi due pareggi e due vittorie per il San Lorenzo allo stadio " Pedro Bidegain " di Buenos Aires . I rossoblù di Ruben Dario Insua si apprestano a ricevere il Godoy Cruz capolista dopo aver battuto per 1-0 il Sarmiento .

Percorso netto per i primi della classe in trasferta, 4 successi su 4 conditi da ben 7 gol realizzati e nessuno subito.

Un esito in controtendenza

I precedenti tra le due squadre non lasciano pensare che questo incontro possa terminare con più 2,5 reti al novantesimo, negli ultimi cinque testa a testa infatti è sempre uscito l'Under 1,5.

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il San Lorenzo parte leggermente favorito a 2.45 mentre la "X" e il "2" si giocano rispettivamente a 2.77 e 3.05. Godoy Cruz, come già detto in precedenza, senza reti al passivo in trasferta. In controtendenza il Multigol Casa 1-2 è proposto su Cplay a 1.58, su Snai a 1.57 e su Eurobet a 1.56.