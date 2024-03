Pronostico Padova-Catania, primo round all'Euganeo: le quote

Sotto i riflettori anche la gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie C tra Padova e Catania . Le due squadre hanno eliminato, rispettivamente, Lucchese e Rimini in semifinale ribaltando la sconfitta per 1-0 dell’andata con un 2-0 casalingo.

Una combo per Padova-Catania

Sono 12 le reti segnate dagli etnei nelle 6 partite giocate, a fronte di 7 gol al passivo. Sono 12 anche i gol messi a segno dai biancoscudati che però hanno incassato soltanto 3 gol nella loro marcia di avvivinamento a questo doppio appuntamento.

Il Padova al momento è 2° nella classifica del girone A di Serie C e in casa ha perso solo contro il Mantova capolista. Catania 14° nel girone C di Serie C dove l’ultima vittoria esterna risale al 23 dicembre, in casa del Benevento. I veneti possono quindi meritare fiducia, il segno 1 si gioca a 1.90 su Cplay, a 1.85 invece su Bwin e Better.

In alternativa si può considerare, vista la posta in palio, la combo 1X+Under 3,5.