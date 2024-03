Qualificazioni Euro 2024, quote e pronostico di Galles-Finlandia

La Finlandia nelle precedenti 12 gare disputate (amichevoli comprese) non ha mai chiuso un incontro in parità, la Nazionale di Markku Kanerva ha fatto registrare per 6 volte la vittoria e per 6 volte la sconfitta.

Aaron Ramsey decisivo? Ecco quanto paga un suo gol

Le quote pendono dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna su Cplay a 1.85 mentre su Sisal e Planetwin365 si gioca a circa 1.90. Chi metterà la firma sul tabellino dei marcatori? Qualora dovesse scendere in campo non si può trascurare il nome di Aaron Ramsey, un gol del centrocampista ex Juventus è in lavagna a 5.25. La "combo" che lega il segno 1 al gol del gallese moltiplica una qualsiasi puntata per 6.25 mentre se al posto dell'1 si prova l'accoppiata con la "X" si raggiunge un moltiplicatore pari a 30.