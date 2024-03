Marco Rossi contro Montella: il pronostico di Ungheria-Turchia

L' Aeroplanino Montella vola a Budapest per interrompere l'imbattibilità dell' Ungheria che dura da ben 12 partite: dal ko con l' Italia in poi, la nazionale di Marco Rossi ha messo insieme 7 vittorie e 5 pareggi.

Turchia imbattuta a Budapest? Quanto paga la doppia chance X2

Alla Puskas Arena si affrontano due selezioni che si sono qualificate per la fase finale di Euro 2024. Turchia prima (5 vittorie, 2 pareggi e un ko) nel suo girone davanti alla Croazia, l'Ungheria (5 successi e 3 pareggi) si è lasciata alle spalle la Serbia di Vlahovic.

Sulle lavagne dei bookmaker l'Ungheria parte favorita per la vittoria ma la Turchia, a secco di gol solo una volta nelle ultime 20 partite giocate, può ben figurare a Budapest. Da considerare la doppia chance X2: a 1.55 su Cplay e Snai, a 1.52 invece su StarCasinò Bet.

In un match tra due nazionali che vogliono continuare a far bene l'esito Goal è da provare: quota 1.83 su Cplay, 1.80 su Better e 1.77 su Snai.