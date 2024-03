Pronostico Olanda-Scozia, Tulipani favoriti ma...

Segnano entrambe? Ipotesi possibile e ben pagata

Gli uomini di Steve Clarke cercano un risultato di prestigio dopo aver perso le ultime due amichevoli giocate contro Inghilterra (1-3) e Francia (1-4). L’Olanda di Koeman, super favorita per la vittoria secondo i bookmaker, ha pareggiato 2-2 l’ultimo precedente con la Scozia grazie ad una doppietta di Depay che torna in Nazionale dopo quasi un anno di assenza.

La Scozia è rimasta a secco di gol solo in una delle ultime dieci partite giocate. Intrigante l’esito Over 0,5 Ospite (1.80) come pure l’opzione Goal, che si può giocare a 2.02 su Cplay, a 1.97 su Better e a 1.97 su Snai.

Marcatori, occhio a Koop e non solo

Momento magico per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta ha anche segnato nell’ultimo match giocato dalla sua nazionale contro Gibilterra e potrebbe ripetersi anche ad Amsterdam, contro la Scozia. Quota interessante per un gol di Koop in qualsiasi momento del match: 4.50. Puntando su di lui come primo marcatore l’offerta sale a 10.5 mentre una doppietta (o più) di Koopmeiners è offerta a 33.

Tra le proposte speciali dei bookmaker sono da segnalare quelle relative ai gol segnati di testa. De Ligt (da verificare la sua presenza in campo) paga 16, sponda scozzese un’incornata vincente di Che Adams è in lavagna a 25. Puntate aperte anche sul mercato “Segna in entrambi i tempi”. Vale 18 l’ipotesi che Depay, al ritorno in nazionale dopo quasi un anno, riesca in una simile... impresa.