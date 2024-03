Pronostici Serie C, l'analisi e le statistiche di Sestri Levante-Gubbio

L’anticipo della 33ª giornata del girone B di Serie C ha luogo sul neutro di Vercelli: Sestri Levante vs Gubbio. I ragazzi di Enrico Barilari dopo aver pareggiato per 1-1 sul campo della Fermana vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo, nei precedenti due incontri hanno conquistato sei punti contro il Rimini (1-0) e la Recanatese (2-0). Dall’altra parte del campo c’è un Gubbio che occupa il quinto posto in classifica (a+16 sui liguri) ma reduce da un doppio ko contro il Cesena (2-0) e il Perugia (1-0). I “Lupi” in questa stagione hanno centrato per sei volte il successo in trasferta mentre nelle restanti dieci gare esterne hanno fatto registrare soltanto due pareggi e otto sconfitte.