Amichevoli Nazionali, quote e pronostico di Inghilterra-Brasile

La Nazionale sudamericana è reduce da tre sconfitte nelle ultime tre sfide disputate nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali: tre ko di fila contro Uruguay, Colombia e la rivale storica, l’Argentina.

Il Brasile non ha fatto un figurone neppure nelle amichevoli disputate tra marzo e giugno dello scorso anno: due ko su tre, arrivati contro Marocco e Senegal, a cavallo del successo per 4-1 sulla Guinea.

L’Inghilterra ha vinto senza problemi il girone di qualificazione ai prossimi Europei (6 vittorie e 2 pareggi) davanti all’Italia e vanta anche una striscia di 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 2 pareggi, interrotta dalla Francia a dicembre 2022 nei quarti del Mondiale.

Inglesi favoriti al novantesimo

I bookmaker non hanno dubbi, a Wembley sarà l’Inghilterra a trionfare. La vittoria dei “Tre Leoni” è offerta a 1.87 su Cplay mentre su Goldbet e Better è proposta a 1.87. Per il 2 del Brasile l’offerta può arrivare fino a 3.90.

L’Inghilterra ha le carte in regola per andare a segno già nel primo tempo: dello stesso avviso i bookie che propongono l’Over 0,5 Casa 1° tempo a 1.75 e l’Under 0,5 Casa 1° tempo a 1.90.