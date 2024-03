Pronostico Francia-Germania, le quote e le statistiche del match

Nel 2023 soltanto la Germania è stata capace di battere la Francia nei tempi regolamentari. Un’occasione speciale anche per Rudi Voeller , tecnico ad interim, che a partire dalla successiva amichevole (vinta 3-1 contro gli Stati Uniti ) avrebbe lasciato il posto all’attuale ct Julian Nagelsmann .

Va detto però che se il movimento tedesco si aspettava un cambio di passo... bè, non c’è stato. Il disastroso 1-4 col Giappone era costato il posto a Flick ma nelle ultime tre amichevoli sono riapparsi i fantasmi: sette gol incassati contro Messico, Turchia e Austria. La Germania non mantiene la propria porta inviolata da oltre un anno quando vinse 2-0 contro il Perù con doppietta di Fullkrug.

Spettacolo in arrivo

La Francia di Deschamps non ha bisogno di troppe presentazioni. Agli Europei è tra le grandi favorite, insieme all’Inghilterra, per la vittoria finale.

Cosa dicono le quote? La Francia parte con i favori del pronostico, il segno 1 su Cplay moltiplica la posta per 1.78 mentre su Snai e Better paga rispettivamente 1.80 e 1.83.

Sulla carta il match promette spettacolo e diverse segnature. L’Over 2,5, presente in cinque delle ultime sei amichevoli giocate dalla Germania, è un’opzione in lavagna (circa) a 1.70.