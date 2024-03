Pronostico Vicenza-Legnago, nessuno meglio di loro nelle ultime 10 giornate

Il Vicenza segna almeno due gol? Quota interessante

Al Menti si sfidano le due squadre che, per numero di punti raccolti nelle ultime 10 giornate (7 vittorie e 3 pareggi ciascuna), sarebbero prime in classifica. Quindi anche meglio del Mantova, che in questo girone sta facendo un campionato a parte.

Dunque, Vicenza imbattuto da 10’ giornate mentre i veronesi non perdono da ben 13 gare di fila, l’ultimo ko risale al 23 dicembre: 1-2 contro il solito Mantova. Dato interessante: nelle ultime 8 partite giocate dal Legnago è sempre uscito l’esito Goal e in 7 occasioni si è visto l’Over 2,5.

Di contro c’è un Vicenza che viaggia con 7 Under 2,5 di fila alle spalle mentre l’1-1 col Fiorenzuola ha interrotto una striscia di 4 No Goal consecutivi al Menti. Per le quote a spuntarla saranno l’1 e... il No Goal: i due esiti sono offerti mediamente a 1.67.

All’andata vinse 1-0 il Legnago, il Vicenza si prenderà la rivincita segnando almeno due reti? Da provare l’Over 1,5 casa, offerto a 1.91 da Cplay, a 1.90 da Snai e a 1.85 da Sisal.