Girone B di Serie C, Lucchese-Cesena: il pronostico del match

Il Cesena , capolista del girone B di Serie C , dopo aver battuto in trasferta il Vis Pesaro per 2-0 si appresta a giocare sul campo di una Lucchese che sta cercando in tutti i modi di raggiungere la zona playoff promozione.

Possibili porte violate al "Porta Elisa"

La partita in programma allo stadio "Porta Elisa" di Lucca promette spettacolo, entrambe le compagini hanno centrato per 4 volte il successo nelle precedenti 5 gare di campionato disputate rispettivamente in casa ed in trasferta. Il Goal al termine del secondo tempo è proposto su Cplay e Goldbet a 2.05 mentre su Bwin vale 2.10. Il Multigol 2-4 invece moltiplica una qualsiasi puntata per 1.58.