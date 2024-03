Pronostico Pergolettese-Novara, le quote del match

Al " Giuseppe Voltini " va in scena una sfida tra due squadre posizionate nella zona playout della classifica. Da una parte c'è una Pergolettese che con il 2-0 inflitto all' Atalanta U23 è riuscita a mettere la parola fine su una serie di tre sconfitte consecutive mentre dall'altra parte del campo si trova un Novara reduce da ben 6 pareggi di fila.

Poche reti in vista

Per i bookmaker la partita si preannuncia molto equilibrata. Il segno 1 è proposto a circa 2.40 mentre il "2" vale mediamente 2.90. La settima "X" consecutiva da parte del Novara invece triplica una qualsiasi puntata. Gli "Azzurri" in trasferta vengono da tre "0-0", l'Under 2,5 in questo incontro è offerto su Cplay a 1.47, su Snai a 1.45 e su Planetwin365 a 1.46.