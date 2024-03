Spareggi Euro 2024, il pronostico di Galles-Polonia

C'è tanta Serie A in una Polonia che vuole fortemente il biglietto per Euro 2024 . Ma per volare in Germania la nazionale di Probierz deve fare i conti con il Galles , che al Cardiff City Stadium può contare sul fattore campo nel dentro o fuori decisivo.

Match combattuto? Quanto paga l'Under 2,5 e non solo...

Potevano nascondere delle insidie e invece i match contro Finlandia ed Estonia sono stati poco più di una formalità. Il Galles ha battuto 4-1 gli scandinavi, manita invece per i polacchi con un grande Zalewski in vetrina, in attesa dei gol di Lewandowski.

Settimo risultato utile per il Galles, che nel periodo considerato non ha mai subìto più di un gol. La Polonia, terza alle spalle di Albania e Repubblica Ceca nelle qualificazioni, ha spesso deluso in trasferta ma proprio a Cardiff ha vinto l'ultimo scontro diretto contro gli uomini di Robert Page, (25 settembre 2022) in Nations League: 1-0 con gol del "veronese" Swiderski.

Con un segno 1 da 2.55 volte la posta non si può certo dire che il Galles sia il chiaro favorito dei bookie in questo incontro. E la Polonia imbattuta al 90', quanto paga? Su Cplay la doppia chance X2 si gioca a 1.48, stessa quota su GoldBet mentre su Snai l'offerta è pari a 1.45.

Operatori concordi sull'Under 2,5: un match tirato e quindi con massimo due reti totali (sempre al 90') è offerto a 1.50.