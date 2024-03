Pronostico Crotone-Casertana, sfida playoff allo Scida

Esonerato , poi richiamato su volontà dei calciatori, poi di nuovo esonerato a febbraio e ora richiamato dopo il flop di Baldini . Il terzo mandato di Lamberto Zauli alla guida del Crotone inizia stasera, con un delicato scontro diretto con la Casertana di Cangelosi . I falchetti vogliono dare continuità al 2-0 sulla Virtus Francavilla ma in trasferta l'ultimo sorriso risale... all'Epifania: 2-1 al Monopoli , poi un pareggio e quattro sconfitte con un solo gol segnato.

Statistiche e pronostico

Il Crotone è nel pieno di una crisi (una vittoria nelle ultime 11 giornate) ma il ritorno di Zauli può dare una scossa all'ambiente.

Un po' di statistiche. Niente somma gol 4 da ben 14 giornate per la Casertana, che in campionato ha pareggiato ben 8 volte per 1-1 (che è stato anche lo score del match d'andata al Pinto contro i pitagorici): nessuno ha "fatto meglio" da questo punto di vista.

Nelle 16 partite giocate allo Scida il Crotone ha centrato l'esito Goal in 12 occasioni, che ha anche fatto registrare l'Over 3,5 nelle ultime 3 partite casalinghe.

I bookmaker si aspettano una reazione da parte del Crotone, favorito in questo interessante posticipo. Il segno 1 si gioca a 2.12 su Cplay, a 2.10 su Sisal e a 2.05 su Snai. La combo 1X+Multigol 1-4, a 1.53, potrebbe rappresentare un buon compromesso in un match del genere.