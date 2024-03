Amichevole Montenegro-Macedonia, quote e pronostico

Sul neutro di Antalya (Turchia) Montenegro e Macedonia sono pronte a sfidarsi in amichevole dopo quelle disputate nel weekend. La nazionale di Radulovic ha battuto 2-0 la Bielorussia con gol "italiani" di Marusic e Krstovic mentre la Macedonia non è andata oltre l'1-1 contro la Moldavia.

Quote equilibrate, ecco cosa giocare

Per la Macedonia si è trattato del secondo 1-1 di fila dopo quello prestigioso (ma inutile ai fini della classifica) ottenuto a novembre nelle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra.

Da segnalare che nelle ultime otto partite del Montenegro è sempre uscito l'Over 1,5, per la Macedonia il computo delle gare di fila con almeno due reti totali sale a nove.

Cosa dicono le quote? In un contesto sostanzialmente equilibrato l'ago della bilancia pende leggermente dalla parte del Montenegro. Tuttavia, il pareggio non si può escludere: la X si gioca a 3.20 su Cplay, a 3.10 su StarCasinò Bet, a 3.08 su Betclic.

Da valutare, per abbassare il coefficiente di rischio, l'opzione Multichance X o Goal.