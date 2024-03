Pronostico Ucraina-Islanda, che sfida tra Sudakov e Gudmundsson

Dallo spareggio di Wroclaw tra Ucraina e Islanda uscirà il nome di una delle ultime tre nazionali qualificate per la fase finale degli Europei in Germania. La nazionale di Rebrov l'ha spuntata, in rimonta e col brivido, contro la Bosnia vincendo 2-1. L'Islanda ha messo fine al sogno di Israele, passato in vantaggio con Zahavi su rigore ma poi travolto dall'uragano Gudmundsson: tripletta e assist per il genoano.