Pronostici Serie C, Triestina-Alessandria: quote ok per gli alabardati

Al "Tognon" di Fontanafredda va in scena Triestina-Alessandria, recupero della 31ª giornata del girone A di Serie C. Per la squadra allenata da Roberto Bordin questa potrebbe essere l'occasione giusta per tornare a vincere in casa, gli alabardati sono quarti in classifica ma nelle ultime 6 giornate di campionato disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare soltanto 2 pareggi e 4 sconfitte.