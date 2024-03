Pronostico Fermana-Rimini, che quota per il segno 2!

Domani va in scena la prima tranche di gare della 34ª giornata del girone B di Serie C . Sempre più vicina la fine della regular season, i punti in palio sono fondamentali per gli obiettivi delle squadre.

Vince il Rimini? Quanto paga il segno 2

Il Rimini, al momento 10° con 41 punti (e una gara da recuperare), fa visita alla Fermana ultima in classifica. Ospiti a meno tre dall’Olbia, l’ultimo salvagente è rappresentato dai playout ma il fatto che i marchigiani abbiano vinto l’ultima partita due mesi fa (contro la Recanatese) non è certo di buon auspicio.

Per i romagnoli di Emanuele Troise si presenterebbe quindi l’occasione di conquistare la quarta vittoria esterna del campionato ma il condizionale è d’obbligo: la Fermana viene da quattro pareggi di fila in casa e proverà a sfruttare il fattore campo per non scendere dal treno salvezza.

Nelle ultime sette partite la Fermana ha sempre fatto registrare il Multigol 2-4. Per questo tipo di opzione l’offerta dei bookmaker si aggira sull’1.55. Alla luce del divario in classifica è opportuno fare un pensierino al segno 2 del Rimini, davvero ben pagato: quota 2.15 su Cplay, 2.10 su Sisal e 2.05 su Better.