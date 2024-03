Pronostici Paulista, quote e statistiche di Santos-Bragantino

In Brasile i riflettori sono tutti puntati sulla " Neo Quimica Arena " per la semifinale playoff del Paulista tra il Santos e il Bragantino . I bianconeri di Fabio Carille si presentano all'appuntamento dopo aver eliminato per il Portuguesa ai calci di rigore (0-0 il risultato al termine dei 90 minuti regolamentari) mentre i " Tori " allenati da Pedro Caixinha hanno liquidato la pratica Inter de Limeira con un 3-0 senza repliche.

Il Santos nel corso delle 12 gare disputate in questa competizione ha fatto registrare la bellezza di 8 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte mentre il Bragantino ha raccolto 21 punti frutto di 6 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Partita equilibrata

Il Bragantino ha sempre vinto negli ultimi tre confronti contro il Santos, in questo incontro il segno 2 è in lavagna a circa 2.70 mentre l'1 dei bianconeri si gioca mediamente a 2.40. Partita molto equilibrata dove non si può escludere l'Under 2,5 (esito uscito in due degli ultimi tre precedenti tra Santos e Bragantino) proposto mediamente a 1.55.



Dopo una prima fase di studio il match potrebbe poi decidersi nella ripresa, la "X" al duplice fischio dell'arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 1.95.