Pronostici Serie C, cosa giocare in Carrarese-Perugia

Nel girone B di Serie C sia la Carrarese che il Perugia sono già sicure di partecipare ai playoff promozione. La squadra giallazzurra vanta 61 punti in classifica, un bottino che è stato conquistato per gran parte davanti al pubblico di casa. Nelle 16 gare disputate nei lidi amici Panico e compagni hanno fatto registrare 13 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Andamento piuttosto altalenante per il Perugia in trasferta, il ruolino di marcia esterno della compagine umbra recita 7 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Show in vista a Carrara

Entrambe le squadre non hanno nulla da perdere, possibile che il match possa regalare più di un'occasione da rete. L'ultimo confronto tra le due compagini è terminato sul punteggio di 1-1, un Goal che in questo incontro potrebbe uscire insieme all'Over 2,5.

La "combo" che lega questi due esiti di scommessa è proposta mediamente a 2.65. Carrarese vincente? Il segno 1 su Cplay paga 2.33 mentre su Goldbet e Better vale 2.25.