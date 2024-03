"I marcatori del Re", i consigli di Riccardo Galli: Retegui, Zapata e...

NAPOLI-ATALANTA: Partita che può essere divertente, puntiamo sulla marcatura di OSIMHEN. Sponda Atalanta occhio a KOOPMEINERS. Al momento è in dubbio ma qualora dovesse essere a disposizione va provato: la quota per una sua segnatura è sempre rilevante.

GENOA-FROSINONE: Genoa ormai quasi salvo, partita più importante per i ciociari ma l’impegno è severo. RETEGUI dopo la doppietta in nazionale può bissare in campionato, la scelta ricade su di lui.

TORINO-MONZA: Buon campionato per le due compagini, poca pressione quindi in campo. ZAPATA può siglare una rete, per i brianzoli andiamo in cerca di sorprese indicando COLPANI come possibile marcatore.

LAZIO-JUVENTUS: La Lazio con l’arrivo di Tudor in panchina cerca una scossa e punti per l'Europa. La Juventus visti i risultati negativi dell’ultimo periodo darà tutto per far risultato. Proviamo un calciatore in trasferta che risponde al nome di CHIESA, con l’assenza di Vlahovic per squalifica può essere lui a fare la differenza in avanti per i piemontesi.

FIORENTINA-MILAN: In partite del genere pronosticare un marcatore risulta sempre complicato. Ci affidiamo ai due bomber principali delle due compagini. BELOTTI per i viola e GIROUD per i rossoneri.

BOLOGNA-SALERNITANA: Con Zirkzee al momento più fuori che dentro, chance per ORSOLINI: è lui il marcatore scelto. A quota elevata per gli ospiti proviamo una rete di CANDREVA con la Salernitana ormai all’ultima spiaggia.

CAGLIARI-VERONA: Scontro salvezza importante, scegliamo un marcatore di casa in questo caso LAPADULA per il Cagliari che potrebbe castigare il Verona.

SASSUOLO-UDINESE: Altro scontro da brividi nei bassifondi della classifica. PINAMONTI è l’arma in più del Sassuolo per la salvezza e quindi indichiamo lui in questo delicato scontro diretto.

LECCE-ROMA: Pugliesi alla ricerca di punti salvezza per uscire definitivamente dalla zona calda, Roma in cerca di punti Champions. I capitolini faranno di tutto per vincere questa gara, Dybala punta al completo recupero quindi meglio optare per bomber LUKAKU.

INTER-EMPOLI: Troppo scontato suggerire gli attaccanti dell’Inter, proviamo invece il centrocampista CALHANOGLU e il difensore DIMARCO per l’Inter in una partita che sarà verosimilmente giocata in una sola metà campo. Abbiamo già colpito con entrambi in passato, quindi li riproviamo.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta.

