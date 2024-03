Pronostico Cadice-Granada, ospiti mai vittoriosi in trasferta

Dietro di loro solo l' Almeria . L'anticipo della 30ª giornata di Liga mette di fronte Cadice e Granada , rispettivamente terz'ultima e penultima in classifica . Numeri impietosi per entrambe, del resto non si sta così giù per caso. Il Cadice ha il peggior attacco , solo 20 gol segnati in 29 partite, il Granada ha la peggior difesa (58 reti al passivo) e ha racimolato solo 2 punti in 14 trasferte.

Granada, ancora nessuno 0-0

Nell'ultima gara casalinga il Cadice ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dalla 4ª giornata di campionato. Il Granada ha vinto solo 2 volte in questa Liga, una delle quali proprio contro il Cadice nel girone d'andata.

Da segnalare che gli ospiti sono rimasti gli unici in campionato a non aver ancora pareggiato 0-0 mentre il Cadice è la formazione che ha centrato più volte (ben 22) l'esito Under 2,5.

Per le quote non verrà oltrepassata la soglia delle due reti complessive nel match. L'Under 2,5 è offerto da Cplay a 1.62, contro l'1.60 di Planetwin e l'1.57 di GoldBet.

Ultima annotazione statistica. Fuori casa il Granada non ha mai segnato due gol esatti. Si può considerare il Multigol Ospite 1-2, in lavagna a 1.63.