Estrela-Sporting Lisbona, quote e pronostico del match

In Portogallo ci sono due squadre in lizza per vincere il campionato, una di queste è lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim . La capolista (+1 sul Benfica secondo) dopo aver battuto per 6-1 in casa il Boavista si appresta a giocare in trasferta contro l' Estrela .

Numeri alla mano non sembra assolutamente esserci partita, lo Sporting Lisbona lontano dallo stadio "José Alvalade" è riuscito a totalizzare i tre punti in 8 occasioni su 12. Il club con il miglior attacco esterno del torneo (29 gol realizzati) non dovrebbe trovare problemi ad impensierire la difesa di una squadra che in casa viaggia a una media di 1,42 reti subite a partita.

Diverse reti in vista al 90'

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei primi della classe. Il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 1.25 mentre la doppia chance 1X regala una quota pari a 3.62.

Lo Sporting in trasferta ha fatto registrare l'Over 2,5 in 9 match su 12, la possibilità che questa sfida termini con più di 2,5 reti al novantesimo si gioca su Cplay a 1.53, su Snai a 1.50 e su Goldbet a 1.53.