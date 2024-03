Pronostico Benfica-Chaves, quota popolare per il segno 1

Venerdì caldissimo in Portogallo visto che scendono in campo le corazzate di Lisbona, Benfica e Sporting. Di Maria e compagni ospitano il Chaves ultimo in classifica, divario abissale se si pensa che la squadra allenata da Schmidt invece è seconda con 64 punti, uno in meno rispetto allo Sporting che ha anche una gara da recuperare.