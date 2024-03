Pronostico Torino-Monza, prima somma gol 4 cercasi per i granata

Toro, la statistica che sorprende

Prima della sosta i granata avevano ben figurato contro Napoli, Fiorentina e Udinese, confermandosi squadra solida e concreta. Con i piemontesi in campo continua ad andare per la maggiore l'Under 2,5 come pure il No Goal. ll Toro gradisce poi l'X primo tempo mentre la somma gol 4 non si è ancora vista, con il Monza che l'ha centrata solo in casa del Verona. Da segnalare infine che nelle 14 partite giocate in casa dal Toro, solo il Sassuolo è andato a segno nei primi 45'.

Juric favorito su Palladino secondo i bookmaker: su Cplay il segno 1 vale 1.85, offerta che scende a 1.80 su Snai e Sisal. Una delle opzioni da tenere d'occhio è il Multigol Casa 1-2 a 1.55. Legando in combo questo esito al Multigol Ospite 0-1 la quota sale a 1.83.