Serie A, pronostico Lazio-Juventus: le quote e le statistiche del match

In casa Lazio il traghettatore Giovanni Martusciello lascia il suo posto in panchina ad Igor Tudor. Al tecnico croato il compito di proseguire la strada intrapresa dall'ischitano, i biancocelesti la scorsa settimana hanno battuto per 3-2 il Frosinone. L'ex allenatore del Marsiglia arà il suo esordio proprio contro quella Juventus che lo ha lanciato da giocatore nel campionato di Serie A.