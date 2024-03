Serie A, pronostico Inter-Empoli: le quote del match

Allo stadio "Meazza" va in scena il confronto tra l'Inter di Simone Inzaghi e l'Empoli di Davide Nicola. Il club nerazzurro, primo con 76 punti in classifica, ha tutte le carte in regola per mettere in seria difficoltà la difesa dei toscani. Barella e compagni nelle prime 15 gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare la bellezza di 12 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Da segnalare inoltre che l'Inter vanta il miglior attacco interno del torneo con ben 37 gol all'attivo.