Pronostico Bournemouth-Crystal Palace, occhio al primo tempo

Tentazione 1 primo tempo: ecco la quota

Campionato non trascendentale quello dei Glaziers, sotto le direttive di Glasner da poco più di un mese. Dopo il convincente 3-0 al Burnley è arrivato il ko esterno contro il Tottenham (1-3) seguito da due pareggi per 1-1 contro Luton e Nottingham Forest.

Di contro, c’è un Bournemouth che ha vissuto di alti e bassi per tutto l’arco del campionato. Questo è il periodo “di luna buona” ma c’è un dato non proprio confortante per i padroni di casa. Nelle 15 partite giocate al Vitality Stadium, le Cherries sono andate in vantaggio al riposo in due sole occasioni.

Solanke (16 reti finora) e compagni riusciranno ad invertire la tendenza? La suggestione 1 primo tempo è offerta a 2.42 da Cplay, a 2.35 da StarCasinò Bet e a 2.30 da William Hill.

Offerta che scende a 1.60 puntando sull’esito 1 primo tempo o 1 finale. Una “via di mezzo” è rappresentata dall’opzione "Segna gol casa 1° tempo: Sì” a quota 1.70.