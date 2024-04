Pronostico Newcastle-Everton, le quote dei bookmaker

Oltre a West Ham-Tottenham martedì sera si giocano altre quattro partite valevoli per la 31ª giornata di Premier League . Il Newcastle di Eddie Howe ha alle spalle il 4-3 inflitto al West Ham , toccando quota 63 gol fatti (gli stessi del City) ma anche 51 subìti. E qui sta la ragione dell’ottavo posto occupato in classifica da Isak e compagni, ora alle prese con l’ Everton .

Europa contro salvezza: chi vince secondo i bookie

Il gol di Beto non è bastato ai Toffees per far punti in casa del Bournemouth, dunque restano 3 i punti di vantaggio sul terz’ultimo posto, ricordando che al momento l’Everton ha 6 punti di penalità. In Premier League la squadra di Sean Dyche non vince da ben 12 giornate di fila (5 pareggi e 7 sconfitte) mentre sono 11 le partite consecutive del Newcastle caratterizzate dall’Over 2,5.

Da segnalare poi che i bianconeri hanno messo a referto l’Over 1,5 primo tempo (esito solitamente ben pagato) in 8 delle ultime 10 giornate. Il Newcastle vuole sfruttare il fattore campo per risalire in classifica, l’Everton gioca con la fame di punti tipica di chi vuole salvarsi.

Il segno 1 parte in cima alle preferenze dei bookie ed è valutato 1.96 da Cplay contro l'1.95 di Sisal e Bwin. Possibile che possa vedersi almeno una rete per tempo. La combo Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo si gioca a 1.46.