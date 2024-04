Premier League, pronostico Arsenal-Luton: l'analisi del match

L' Arsenal dopo aver fermato il Manchester City sullo "0-0" si prepara ad affrontare il Luton in una partita cruciale, dove il divario di performance tra le due squadre è evidente sin dalle statistiche . I " Gunners " in casa hanno dominato il terreno, conquistando 11 vittorie in 14 partite, di cui ben 4 nelle ultime 4. Il loro attacco letale ha prodotto un totale di 36 gol, mentre la difesa ha subito solo 13 gol in queste partite casalinghe.

Dall'altra parte, il Luton lotta per evitare la retrocessione, con soli 22 punti conquistati in 30 partite ha trovato soltanto per 5 volte il successo in questa stagione. Da segnalare che il Luton ha perso per ben 18 volte riuscendo poi a conquistare 7 punti nelle restanti 7 partite.

Show dei "Gunners" in arrivo

Con questi numeri l'Arsenal parte nettamente con i favori del pronostico, il successo dei "Gunners" contro il Luton è in lavagna solo a 1.10. Quota popolare (a 1.24) anche per l'Over 2,5 mentre il Multigol 3-6 è offerto su Cplay a 1.45, su Snai ed Eurobet invece paga 1.40.