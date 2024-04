L'Aston Villa di Zaniolo sfida il City: occhio al "digiuno" di Haaland e compagni

Super sfida all’ Etihad di Manchester dove il City terzo in classifica ospita l’ Aston Villa (quarto). I Citizens ritrovano una delle tre squadre che sono riuscite nell’impresa di batterli in questo campionato: 1-0 al Villa Park. La squadra di Guardiola , forte dell’imbattibilità casalinga, (10 vittorie e 5 pareggi) può vendicare quel ko datato 6 dicembre: da lì in poi il City non ha più perso.

Quanti gol nel primo tempo?

Goal e Over 2,5 sono gli esiti più cari a Citizens e Villans ma tra i dati più “nascosti” ne va segnalato uno in particolare. Il City nelle ultime 5 partite casalinghe (in Premier League) non ha segnato neanche un gol! Per i bookie il tabù verrà infranto mercoledì sera, l’esito Segna gol casa 1° tempo: Sì paga 1.36.

Volendo alzare l’asticella occhio all’Over 1,5 primo tempo: un'opzione offerta a 1.96 da Cplay, a 1.97 da Snai e a 1.98 da Sisal. Con il City in campo questo esito non si vede da ben sette giornate consecutive.