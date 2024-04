Pronostico Fiorentina-Atalanta, le quote? A dir poco equilibrate

Statistiche e pronostico

Curriculum di tutto rispetto anche in Coppa Italia per i bergamaschi che hanno battuto due “colleghi” di Serie A, Sassuolo e Milan. Per i toscani un doppio turno superato col brivido, ai rigori, a spese di Parma e Bologna. Nel primo round però può succedere di tutto e anche i bookie non vedono favoriti al Franchi.

Sia l’1 che il 2 pagano 2.60, la X (possibile) rende 3.40 volte la posta. Da segnalare che i viola hanno sempre subìto gol nelle ultime 7 partite casalinghe. L’Atalanta prima del clean sheet al Maradona aveva concesso almeno un gol nelle precedenti 8 partite. Dea imbattuta al Franchi? La doppia chance X2 paga 1.47 su Cplay, 1.46 su Bwin e 1.43 su Sisal. Interessante la giocata X 1° tempo o X finale a quota 1.72.