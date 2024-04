Semifinali di coppe e turno infrasettimanale: la tripla per un mercoledì da leoni

Dopo la lunga sosta per le nazionali il grande calcio europeo è ripartito alla grande: dopo il turno di campionato, infatti, si torna subito in campo con il turno infrasettimanale di Premier League e con le semifinali delle coppe nazionali in Italia e Francia dove il PSG ospita il Rennes in un incontro in cui parte logicamente favorito ma non se la porta assolutamente da casa visto che gli ospiti segnano una valanga di goal e l’ansia da prestazione dei parigini potrebbe giocare brutti scherzi.

In campo anche la Premier League e De Zerbi, dopo la sconfitta contro il Liverpool nell’ultima giornata e l’eliminazione dall’Europa League dalla Roma, cerca la vittoria in trasferta contro il Brentford che – sebbene non vinca da 7 giornate – ha strappato un punto d’oro all’Old Trafford. In campo anche la semifinale di Coppa Italia che vede sfidarsi Fiorentina e Atalanta al Franchi nell’andata della sfida che rappresenta il secondo atto di 4, visto che - dopo la vittoria Viola nell’andata in Serie A – si sfideranno andata e ritorno in Coppa e dovranno recuperare il ritorno in campionato saltato per via della dipartita del Dirigente viola.

Le quote dei bookie per la speciale tripla

I Bookmaker vedono la tripla dei tre “1” di Brentford, Fiorentina e PSG offerta a 8,75 da Sisal così come Bet365 che la propone a leggermente meno: 8,72. Più scettica Cplay che, nonostante la offra a 8,50, propone una maggiorazione del 20%: interessante, molto.